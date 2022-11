Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'active pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 13 novembre 2022 à 22h15

Arnaud De Kanel

En plein divorce avec Wanda Nara, Mauro Icardi revit du côté de Galatasaray. Véritable superstar en Turquie, l'attaquant prêté par le PSG fait son trou et a déjà convaincu la direction stambouliote. Le président du club turc est prêt à lancer les grandes manœuvres afin d'acquérir définitivement le flop du projet QSI.

On n'arrête plus Mauro Icardi. Après un début de saison galère, le buteur argentin a relevé la tête et a de nouveau marqué ce week-end. Lors des 4 derniers matchs, il a marqué 4 fois et adressé 3 passes décisives. Un renouveau qui pousse Galatasaray à tout faire pour le conserver.

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un transfert surprise, la raison est dévoilée https://t.co/6Kfr4vnLZ2 pic.twitter.com/Dhv7aLY7iO — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès »

Dursun Özbek, président du club stambouliote, a clairement ouvert la porte à un transfert d'Icardi. « Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès. Le PSG paie une très grande partie de son salaire. Son coût salarial pour Galatasaray est de 750 000 euros. Je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux » confiait-il afin de mettre la pression sur le PSG.

Le dossier s'accélère