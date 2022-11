Foot - Mercato - PSG

Transferts : Messi, PSG... Le mercato de Cristiano Ronaldo s’emballe

Publié le 13 novembre 2022 à 21h10

N’étant plus vraiment en odeur de sainteté à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien partir dès cet hiver. L’attaquant de 37 ans disposerait de plusieurs options pour son avenir. Mais le Portugais en aurait déjà recalé deux. Quid alors du PSG ? Certains rêvent d’une association avec Lionel Messi. Mais le quintuple Ballon d’Or pourrait opter pour une autre solution.

De retour à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo ne s’attendait certainement pas à voir sa situation changer du tout au tout en l’espace d’un an. Pourtant titulaire indiscutable la saison dernière, le Portugais a été cantonné à un rôle de remplaçant par Erik ten Hag en ce début d’exercice 2022-2023. La situation ne lui plairait clairement pas, alors que son contrat expire en juin prochain. Après avoir essayé de partir cet été, Cristiano Ronaldo pourrait remettre cela dès le mois de janvier. Mais il aurait déjà recalé deux options pour son avenir.

Ronaldo a dit non à la MLS et au Qatar

À en croire les informations de Calciomercato.it , le Qatar et la MLS convoiteraient réellement Cristiano Ronaldo. Les deux championnats seraient prêts à tout pour voir le joueur de 37 ans débarquer. Cependant, l’attaquant de Manchester United se serait montré très clair : il veut évolue au plus haut niveau encore quelques années. Cristiano Ronaldo aurait l’Euro 2024 en ligne de mire et voudrait donc continuer à être compétitif jusqu’à ce tournoi.

Une association improbable avec Messi au PSG ?

De même, le média italien rapporte que certains continueraient de rêver d’une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. De cette manière, le quintuple Ballon d’Or serait associé à Lionel Messi, son plus grand rival dans le football. Toutefois, ces rêveurs commenceraient à perdre espoir quant à la réalisation de cet incroyable duo. En effet, Cristiano Ronaldo n’entrerait pas vraiment dans les critères de recherche de Luis Campos. De plus, l’attaquant de 37 ans aurait d’autres options. Ces dernières semaines, la piste menant le Portugais à Galatasaray est revenue à la surface. Reste maintenant à voir s’il acceptera de rejoindre la Turquie, lui qui a postulé auprès de nombreuses équipes sans jamais trouver preneur cet été. À suivre...