Mercato - PSG : Messi se fait interpeller au Barça après son transfert

Publié le 13 novembre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Alors qu'il n'a pas croisé la route de la Pulga depuis son départ, Jordi Alba pourrait être opposé à lui lors de la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé sur le sujet, l'international espagnol a évoqué le transfert de Leo Messi du Barça au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 35 ans a choisi de rejoindre le PSG librement et gratuitement. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo ce dimanche matin, Jordi Alba est revenu sur le transfert de Leo Messi du Barça à Paris.

« Si je n'hésiterai pas à mettre des coups à Leo Messi si je le rencontre pour la première fois depuis son départ du FC Barcelone à la Coupe du Monde ? Leo est très difficile à arrêter. Nous parlons du meilleur joueur de l'histoire. J'ai eu la chance d'être à ses côtés pendant de nombreux matchs et de partager de nombreux moments avec lui, mais maintenant tout le monde doit défendre sur lui » , a lancé Jordi Alba, le défenseur du Barça, avant d'en rajouter une couche.

