Mercato - PSG : Lionel Messi a été chassé de Barcelone

Publié le 13 novembre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Lionel Messi ne voulait pas quitter le FC Barcelone à l’été 2021, mais a été contraint de s’y faire pour rejoindre le PSG, libre de tout contrat. Le Barça a fini par revenir sur sa décision, en chassant en quelque sorte l’Argentin de Catalogne.

Un an après son transfert avorté, l’ancienne direction de Josep Maria Bartomeu s’étant mise en travers de sa route, Lionel Messi quittait contre son gré le FC Barcelone en août 2021 avant de signer en faveur du PSG le 10 août de la même année. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain, Messi est annoncé du côté du FC Barcelone à la fin de son contrat. Mais la cicatrice ne se serait pas refermée du côté du clan Messi.

«Je ne veux plus faire ça. C'est fini»

Alors qu’il voulait prolonger son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a été chassé du FC Barcelone. Guillem Balague a dévoilé sur son compte Twitter qu’un accord pour un pré-contrat avait été trouvé en juillet 2021, mais le président Joan Laporta a décidé de faire machine arrière. « Rafa Yuste, le vice-président sportif du club, a contacté Jorge Messi (père et agent) : "Laporta dit que ça n'arrivera pas... qu'il n'est plus intéressé. Jorge voulait l'entendre de la bouche même de Laporta et l'a donc appelé pour s'entendre dire : "Je ne veux plus faire ça. C'est fini" ».

«La version du club était que Jorge avait déjà discuté avec le PSG»