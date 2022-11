Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos déjà sous pression pour ce transfert à plus de 100M€

Afin d’épauler Kylian Mbappé à la tête de l’attaque, le PSG s’intéresse à Victor Osimhen, le numéro 9 de Naples. Leader de Serie A, le club napolitain ne veut pas le vendre cet hiver. Plusieurs clubs anglais sont déjà à l’affût pour le mercato estival mais il faudra lâcher plus de 100M€.

Lorsque Kylian Mbappé a publié sa story Instagram avec le hashtag # PivotGang , il a relancé le débat de l’attaquant au PSG. « Tout au long de la préparation, nous avons discuté avec le président et Luis Campos pour avoir un quatrième attaquant avec un autre profil afin de pouvoir évoluer avec deux hommes en pointe. Et permettre à Kylian d'évoluer dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé », se plaignait Christophe Galtier il y a quelques semaines. Un dossier éternel qui n’a pu être réglé l’été dernier puisque hormis Hugo Ekitiké, aucun attaquant n’a signé au PSG.

Mais le PSG pourrait trouver son bonheur l’hiver prochain. En effet, le club de la capitale s’intéresse à Victor Osimhen. L’attaquant de Naples affole les compteurs, ce qui lui a permis d’attiser les convoitises des plus grosses écuries européennes, dont le PSG. Après l’avoir fait venir au LOSC, Luis Campos se verrait bien le faire revenir en Ligue 1 en l’attirant à Paris. Mais il faudra y mettre le prix…

Another goal for Victor Osimhen. He now has nine for Napoli in Serie A. Napoli won’t listen to offers in January. Osimhen very happy in Naples. Club value him well over €100m. Several EPL clubs keeping tabs for summer. Not an easy deal to pull off especially with Napoli flying. pic.twitter.com/DYBiGPATzk