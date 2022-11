Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa, Paredes... Ça tourne au fiasco pour les indésirables

Publié le 12 novembre 2022 à 20h30

Axel Cornic

Le dernier mercato a permis à Luis Campos de faire un énorme ménage afin de réduire l’effectif du Paris Saint-Germain. Nombreux sont partis, mais alors que certains semblent relancer leur carrière, d’autres rencontrent des sérieux problèmes... ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG !

Avec le départ de Leonardo et de Mauricio Pochettino, le PSG a souhaité entamer un tout nouveau cycle de son projet, en donnant les clés à Luis Campos et Antero Henrique. Un duo qui n’a pas tardé à apporter des gros changements en interne, avec une équipe en grande partie remaniée. Mais les départs se sont souvent faits aux dépens de grands efforts...

Paredes ne convainc pas à la Juventus

Au PSG on n’est pas à l’abri du retour d’un ou plusieurs indésirables, qui ne rencontrent pas vraiment un grand succès depuis le début de la saison. C’est le cas de Leandro Paredes, qui subit de plein fouet la concurrence d'un grand Adrien Rabiot, sans parler de l’émergence des jeunes Fabio Miretti et Nicolo Fagioli. Les 22,6M€ de son option d’achat, ne pousseraient pas les Bianconeri à faire quelque chose pour le moment.

Wijnaldum galère à l’AS Roma

Toujours en Italie, les choses ne vont pas mieux pour Georginio Wijnaldum. Parti après seulement une saison passée au PSG, le Néerlandais n’a joué que douze petites minutes avec l’AS Roma à cause d’une fracture du tibia et les dernières nouvelles ne poussent pas à l’optimisme. Si son retour était prévu pour janvier, La Gazzetta dello Sport a récemment laissé entendre qu’on ne devrait le revoir qu’au mois de mars.

Kurzawa et Draxler ont disparu

Disparu des radars la saison dernière, Layvin Kurzawa avait la chance de reprendre sa carrière en main avec son prêt à Fulham. Le joueur de propriété du PSG a en effet joué une seule mi-temps lors de la défaite des siens face à Newcastle (1-4), avant d’être freiné par une blessure. Même chose pour Julian Draxler, qui avait réalisé des belles prestations en début de saison avant de passer au second plan, dans une équipe de Benfica qui fait partie des grandes surprises européennes.