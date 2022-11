Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : L’ASSE pense à un ancien défenseur de l’OL

Publié le 12 novembre 2022 à 17h00 - mis à jour le 12 novembre 2022 à 17h31

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A la recherche de profil d’expérience pour la seconde partie de saison, l’ASSE est sur la piste d’un ancien défenseur de Ligue 1, notamment passé par Lorient et… l’Olympique Lyonnais. Une piste à bas prix pour le mercato d’hiver.

Engluée dans un championnat de Ligue 2 qui ne lui sourit pas encore, l’AS Saint-Etienne tente de trouver des solutions. Elles passeront principalement par le mercato d’hiver et des renforts attendus pour la seconde partie de saison. Pour cela, les Verts ont besoin d’un apport offensif, qui pourrait être la grande révélation du National, Amine Boutrah. Mais aussi d’expérience, notamment en défense, trop souvent prise à défaut pour son manque de solidité et de maturité.

EXCLU @le10sport : L’ASSE craque pour Amine Boutrah, la pépite de ConcarneauUn profil à la Ribéry 🤙🏻https://t.co/xX9flKNasq — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 12, 2022

Lindsay Rose dans le viseur

Selon nos informations, l’ASSE pense à un ancien profil de la Ligue 1, qui évolue désormais à l’étranger, au Legia Varsovie : Lindsay Rose. A 30 ans, le joueur formé à Laval a pas mal voyagé ces dernières saisons. Son passage le plus marquant reste celui à l’Olympique Lyonnais, où les Gones pensaient pouvoir faire émerger ce talent du football français de l’époque. Un passage mitigé, au final, pour un Lindsay Rose ensuite passé par la Grèce et l’Aris Salonique. Sur les tablettes de l’ASSE, il pourrait faire son retour en France cet hiver…