Mercato - PSG : Encore un espoir pour le transfert de Paredes ?

Publié le 5 novembre 2022 à 01h45

Axel Cornic

Prêté à la Juventus cet été, Leandro Paredes ne semble pas vraiment convaincre. Le milieu de terrain n’a pas affiché une grande forme lors des ses apparitions et certains en Italie sont persuadés qu’il ne sera pas gardé et retournera donc au Paris Saint-Germain. Mais tout devrait se jouer au cours des prochains mois…

Avec Marco Verratti en seul intouchable, le milieu du PSG a connu une véritable révolution. Ils sont nombreux à avoir été poussé vers la sortie, notamment Leandro Paredes, qui a filé à la Juventus sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat fixée autour des 22M€.

Pour le moment, ce n’est pas ça

Le retour en Serie A de l’ancien de l’AS Roma et d’Empoli ne se passe pas vraiment bien. Réclamé par Massimiliano Allegri au mercato, Leandro Paredes a fourni des prestations décevantes et sa récente blessure n’a en rien aidé à inverser la tendance.

Paredes aura quelque temps pour convaincre la Juve