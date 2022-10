Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario catastrophe se confirme pour Paredes

Publié le 30 octobre 2022 à 23h15

Axel Cornic

Le retour de Leandro Paredes en Serie A ne se passe pas au mieux. Peu convaincant et actuellement blessé, le milieu prêté lors du dernier mercato n’arrive pas à s’imposer à la Juventus et pourrait bien avoir perdu sa chance, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Recruté pour plus de 40M€ à l’hiver 2019, Leandro Paredes a été l’un des indésirables poussés vers la sortie cet été par la nouvelle direction du PSG. Ainsi, il a été prêté à la Juventus avec une option d’achat fixée autour des 22M€... qui pourrait ne pas être levée.

Mercato - PSG : Le feuilleton Rabiot totalement relancé ? https://t.co/gOezq6SBfb pic.twitter.com/RPYXH12f82 — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

La Juventus n’est pas du tout satisfaite

D’après les informations de Calciomercato.it , les onze apparitions de Leandro Paredes cette saison ne semblent pas satisfaire les attentes de la Juventus, qui voyait en lui un élément central de son milieu. Sa récente blessure n’a forcément pas arrangé les choses...

Paredes a dégringolé dans la hiérarchie

Car pendant son absences, Adrien Rabiot ainsi que Weston McKennie ont cartonné et une toute nouvelle génération semble vouloir s’installer à la Juventus. C’est le cas de Fabio Miretti et surtout de Nicolo Fagioli, auteur du but de la victoire ce samedi face à Lecce (0-1), qui pourrait bien faire son trou cette saison.