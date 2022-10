Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est relancé pour ce transfert à 25M€ de Campos

Publié le 28 octobre 2022 à 15h10

Plus dans les plans du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato et a ainsi rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat fixée à 22M€ + 3M€ de bonus. Or, ces dernières semaines les retours n’étaient pas forcément bons et certains observateurs en Italie ont même parlé d’un retour au PSG déjà au programme pour le milieu argentin.

Il a fait parti des nombreux indésirables que Luis Campos a voulu voir partir lors du dernier mercato estival. Ancien de l’AS Roma et de l’Empoli, Leandro Paredes a ainsi quitté le PSG et a retrouvé la Serie A du côté de la Juventus… où les choses ne se passent pas forcément bien.

La presse italienne pessimiste pour Paredes

La Gazzetta dello Sport a en effet expliqué ces derniers jours qu’à Turin, on ne serait pas totalement satisfait de Leandro Paredes. Ce dernier n’a pas réussi à s’imposer dans l’entrejeu bianconero et le quotidien italien a donc expliqué que la Juventus ne devrait pas lever son option d’achat avant le terme de son prêt, en juin prochain.

