Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sensation du début de saison, il a vu son prix exploser

Publié le 31 octobre 2022 à 01h15

Axel Cornic

Véritable révélation de ce début de saison, Khvicha Kvaratskhelia ne cesse de surprendre et surtout d’attiser les convoitises. C’est le cas avec le Paris Saint-Germain, qui aurait été alerté par l’explosion de l’ailier de 21 ans, devenu en quelques mois l'une des grandes stars du Napoli et de la Serie A.

C’est ce qu’on appelle un très joli coup. Evoluant dans le modeste club du Dinamo Batumi la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le Napoli pour un peu plus de 10M€ dans l’indifférence totale. Seulement quelques semaines après, il est l’un des joueurs les plus importants de la scène européenne et surtout l’une des surprises de la saison, avec son nom qui est déjà lié au PSG, à la Juventus ou encore à Chelsea.

PSG : Critiqué et poussé vers la sortie, Neymar a tout changé https://t.co/bdAN7kmvGo pic.twitter.com/TpyQcHZnKw — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Kvaratskhelia vaudrait désormais 50M€

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’explosion de Khvicha Kvaratskhelia a effectivement attisé la convoitise des plus grands clubs européens, mais surtout fait exploser son prix. Pour le quotidien, il aurait tout simplement quintuplé, avec le Napoli qui se frotte déjà les mains.

« Kvaratskhelia n’est absolument pas sur le marché »