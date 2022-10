Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça se prépare pour Messi, le Qatar répond

Publié le 30 octobre 2022 à 22h30

Le contrat de Lionel Messi se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, aucune piste ne semble véritablement se confirmer. Le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger selon nos informations, mais en Catalogne on évoque avec insistance un possible retour au FC Barcelone, qu’il a quitté à contre cœur en 2021.

C’est un secret de Polichinelle, le PSG n’était pas vraiment dans les plans de Lionel Messi. Des proches de l’Argentin ont souvent expliqué que son intention était de faire toute sa carrière au FC Barcelone, où les problèmes économiques ont toutefois été plus forts que le destin.

« Ce n’était pas dans les plans de Leo de quitter le Barça »

Biographe de Lionel Messi et journaliste reconnu, Guillem Balague a récemment confirmé que l'Argentin n’avait pas vraiment prévu cette étape dans sa carrière. « Ce n’était pas dans les plans de Leo de quitter le Barça » a-t-il déclaré à Radio MARCA , estimant toutefois que si le PSG venait à lui proposer une prolongation il ne dirait pas non.

Une tentative faite dès cet hiver ?

Du côté du FC Barcelone, on semble toutefois vouloir tenter sa chance quoi qu’il arrive. Ainsi, Sport annonce que Joan Laporta préparerait une offensive pour le mois de janvier, lorsque Lionel Messi sera libre de négocier avec d’autres clubs que le PSG. Reste toutefois à savoir comment fera le Barça à satisfaire un joueur qui gagne 30M€ par an à Paris, alors que la masse salariale semble déjà poser problème.

Campos travaille sur sa prolongation

Du côté du PSG, on semble affronter ce dossier avec une grande confiance. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos a été chargé par les propriétaires qataris de persuader Lionel Messi que le projet parisien est le plus solide qu’il peut trouver, à bientôt 36 ans. La question salariale n’a pour le moment pas été abordée, mais on peut penser que cela se fera après la Coupe du monde au Qatar.