Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse claire pour la sensation du début de saison

Véritable sensation du début de saison, Khvicha Kvaratskhelia s’est fait remarquer sur le mercato. Le Géorgien, brillant avec le Napoli, serait sur les tablettes de plusieurs clubs dont le PSG. Cependant, la formation italienne entend bien le conserver en le prolongeant. Et hors de question de le vendre à un autre concurrent en Europe.

Il y a encore quelques mois, il était totalement inconnu dans le football européen. C’est désormais la grande sensation du début de saison. Khvicha Kvaratskhelia, surnommé « Kvaradona », est absolument brillant avec le Napoli. En 15 matchs toutes compétitions confondues, le Géorgien a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives. Ses performances ont naturellement attiré les convoitises de nombreux clubs en Europe.

En effet, le PSG, Manchester City ou encore la Juventus seraient intéressés par Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, le Napoli n’aurait pas l’intention de le laisser filer et voudrait même le prolonger. Une importante revalorisation salariale et l’instauration d’une clause libératoire de 75M€ seraient prévues.

Napoli director Cristiano Giuntoli on Kvaratskhelia and Man City rumours: “There’s absolutely nothing”. 🚨🇬🇪 #transfers“I can tell you that Kvaratskhelia is 100% untouchable. He’s absolutely NOT on the market”. pic.twitter.com/XCv1lHxt31