Transferts - PSG : Un coup en or du mercato s’envole pour Campos

Comme Rafael Leao à qui il restera cependant une année sur son contrat au Milan AC à l’issue de la saison, Marcus Rashford figurerait dans les petits papiers de Luis Campos. Alors que l’enfant du club mancunien voit son bail arriver à expiration en fin de saison à Manchester United, il devrait le prolonger pour trois saisons supplémentaires au grand dam du conseiller football du PSG.

À la demande de Christophe Galtier dans la foulée du départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais à la mi-août, Luis Campos s’est empressé de trouver un successeur à l’ancien titi parisien sur le marché des transferts. Pour ce faire, le conseiller football du PSG a semblé avoir coché les noms de Rafael Leao et de Marcus Rashford, en vain puisque les deux attaquants sont respectivement restés au Milan AC et à Manchester United. Et maintenant ?

Le train est en train de passer pour Rafael Leao

D’après diverses informations circulant dans la presse italienne, une prolongation de contrat de Rafael Leao au Milan AC, le sien expirant en juin 2024, semblerait être en bonne voie. D’ailleurs, les dirigeants Frédéric Massara et Paolo Maldini ont fait savoir à plusieurs reprises ces dernières semaines que la priorité du Milan AC était de conserver l’international portugais. Et il se pourrait que pour Marcus Rashford, Luis Campos connaisse la même désillusion.

Rashford proche de prolonger jusqu’en juin 2026 à United ?

Au même titre que Rafael Leao, Marcus Rashford semble avoir été particulièrement courtisé par le conseiller football du PSG à la dernière intersaison. Et à en croire certains médias anglais, le PSG aurait toujours des vues sur Rashford, un dossier qui n’aurait pas été refermé malgré la volonté affichée de l’international anglais de poursuivre son aventure de longue date avec Manchester United. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Rashford pourrait rallonger son bail pour trois saisons supplémentaires. D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, Marcus Rashford ainsi que son entourage seraient en pourparlers et plutôt avancés avec le comité de direction de Manchester United pour que le contrat de l’enfant du club mancunien soit prolongé jusqu’en juin 2026. Le PSG sait à quoi s’en tenir.