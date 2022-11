Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone lâche une réponse fracassante à Campos pour cette star

Publié le 12 novembre 2022 à 21h30

Amadou Diawara

En grande difficulté sous le maillot de l'Atlético de Madrid cette saison, João Félix aurait alerté le PSG. Et alors que son attaquant portugais serait prêt à répondre à l'appel de Luis Campos, Diego Simeone a sorti les barbelés. En effet, le coach des Colchoneros a affirmé sa volonté de conserver João Félix.

Depuis le début de la saison, João Félix vit un véritable calvaire. Peu utilisé par Diego Simeone sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, l'attaquant portugais de 23 ans perdrait patience. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, João Félix aimerait quitter les Colchoneros pour emmagasiner du temps de jeu ailleurs. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

«J'espère qu'il restera avec nous »

En effet, Luis Campos aimerait profiter de la situation de João Félix pour boucler son transfert en 2023. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'attaquant de l'Atlético serait prêt à s'engager en faveur du PSG d'après Le Parisien . Mais qu'en pense Diego Simeone ?

«Nous avons besoin de lui»