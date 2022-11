Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut y croire pour le «nouveau Neymar»

Présenté comme le digne héritier de Neymar au Brésil, Endrick attise les convoitises en Europe. Le joueur suit de très près le PSG afin de regarder les exploits de son idole. Il pourrait les voir de plus près prochainement car le PSG souhaite le faire signer. Néanmoins, la bataille s'annonce féroce et rien n'est décidé.

Du côté de Palmeiras, on ne parle que de lui. A 16 ans, la pépite Endrick est la nouvelle coqueluche au Brésil. Vendu comme le « nouveau Neymar », il est dans le viser du PSG. Si ESPN fait écho d'une préférence pour la Premier League, il n'en serait rien pour le moment.

Real Madrid, PSG, Chelsea. Race on for Endrick. Nothing changed and nothing agreed or decided, yet. ⤵️ https://t.co/zDvcrVScDz