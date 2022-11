Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est passé à l’action pour le «nouveau Neymar»

Publié le 11 novembre 2022 à 23h00 - mis à jour le 11 novembre 2022 à 23h04

Déjà focalisé sur l’avenir, Luis Campos suit de près la situation du «nouveau Neymar» : Endrick. A seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras intéresse Chelsea, le Real Madrid et donc le PSG. Ces dernières semaines, le Brésilien serait venu en Europe pour visiter les installations de ces clubs.

C’est un autre dossier épineux sur lequel se focalise le PSG. Au-delà des pistes déjà activées, Luis Campos se focalise sur l’avenir et pense à Endrick, le crack brésilien. A seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras intéresse déjà tous les grands clubs européens. Toutefois, il faudra attendre 2024 pour pouvoir s’offrir définitivement Endrick. En attendant, tout le monde se bouscule et fait son possible pour convaincre la pépite brésilienne.

Endrick a visité les installations du PSG

D’après les informations de 90min , le PSG ferait partie des favoris avec Chelsea et le Real Madrid. Endrick aurait récemment voyagé à travers l’Europe afin de s’entretenir avec les clubs les plus intéressés par son profil. Le PSG, Chelsea et le Real Madrid lui ont ouvert leurs portes ces dernières semaines, l’occasion pour Endrick de découvrir les installations européennes. Le PSG doit ensuite négocier avec Palmeiras et le joueur, mais il a un avantage de taille.

« J’aime regarder le PSG »