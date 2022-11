Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le «nouveau Neymar» prépare un sale coup à Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 11h45

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick serait dans le viseur du PSG. Toutefois, Chelsea en pincerait également pour le crack brésilien de 16 ans. Et malheureusement pour le club emmené par Christophe Galtier, Endrick se rapprocherait dangereusement des Blues, puisqu'il aurait accepté leur invitation pour la visite du centre d'entrainement londonien.

Très performant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert de l'attaquant brésilien de 16 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

La famille Endrick a visité le centre d'entrainement de Chelsea

Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Chelsea serait également sur les traces d'Endrick. D'ailleurs, les Blues auraient lancé les hostilités pour faire plier la pépite de Palmeiras.

Le père d'Endrick a visité Stamford Bridge