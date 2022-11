Foot - Mercato - PSG

Mercato : Loin du PSG, il vit un rêve

Publié le 11 novembre 2022 à 22h15

Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG l'été dernier, Xavi Simons a décidé de ne pas prolonger son bail et s'est donc engagé avec le PSV Eindhoven. Un choix qu'il ne doit pas regretter. Et pour cause, le milieu de terrain néerlandais réalise un excellent début de saison au point d'avoir été convoqué par Louis Van Gaal pour la Coupe du monde.

Arrivé au PSG en 2019 en provenance de La Masia du FC Barcelone, Xavi Simons a poursuivi sa progression à Paris, mais essentiellement avec les équipes de jeunes. En effet, la saison dernière, il a très peu joué, Mauricio Pochettino ne lui ayant pas laissé sa chance. Par conséquent, alors qu'il était devenu trop vieux pour évoluer avec les U19, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG l'été dernier.

Xavi Simons brille au PSV...

Libre de tout contrat, il a décidé de s'engager avec le PSV Eindhoven où il réalise un début de saison très impressionnant. Positionné dans un rôle offensif, Xavi Simons est un élément indispensable de Ruud Van Nistelrooy, le coach des leaders d'Eredivisie. Et il en a profité pour se distinguer, inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues.

... et va disputer le Mondial avec les Pays-Bas !

Des prestations qui ont tapé dans l'œil de Louis Van Gaal. Et pour cause, contre toute attente, Xavi Simons, qui n'avait jamais été convoqué avec la sélection, fait partie de la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Une sacrée performance pour le milieu de terrain qui vit un rêve depuis son départ du PSG.