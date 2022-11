Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Courtisé par Henrique, il met le feu au mercato

Publié le 13 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Chargé des négociations de transfert du PSG, Antero Henrique aurait coché le nom de Jude Bellingham sur sa short-list. Des renseignements auraient même été pris afin de potentiellement mener à bien son arrivée du côté du PSG. Cependant, en Angleterre, on préparerait du lourd pour l’international anglais.

Jude Bellingham (19 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund. Cependant, il se pourrait qu’il ne soit pas en mesure d’honorer son bail jusqu’à son terme au vu de sa cote sur le marché des transferts. Comme Média Foot l’a dernièrement fait savoir, Antero Henrique se serait renseigné sur la disponibilité de la pépite anglaise pour le PSG. Cependant, du côté de l’Angleterre, ce serait une bataille royale qui se mettrait en place.

Liverpool fait de Bellingham une priorité absolue

Sur The Here We Go Podcast, Fabrizio Romano a fait savoir qu’en Premier League, les clubs se déchireraient d’ores et déjà pour les services de Jude Bellingham. À commencer par Liverpool. Entraîneur des Reds , Jürgen Klopp l’attendrait depuis un moment. Bellingham aurait même été l’alternative d’Aurélien Tchouaméni, qui a filé au Real Madrid. Klopp l’aurait même placé tout en haut de sa short-list.

Manchester City prêt à frapper comme pour Haaland