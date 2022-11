Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces stars qui étaient attendues par Kylian Mbappé

Publié le 13 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger avec le PSG. Et pour continuer avec le club de la capitale, le natif de Bondy aurait reçu certaines garanties, notamment en ce qui concerne le mercato. Il était notamment expliqué que Mbappé allait avoir son mot à dire sur les futures recrues du PSG. D’ailleurs, il attendait l’arrivée de certaines stars au Parc des Princes.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé semblait promis à une arrivée libre au Real Madrid. Finalement, il a surpris tout le monde en faisant le choix de prolonger à Paris. Il faut dire que le Qatar a vraiment mis les moyens pour le convaincre, que ce soit d’un point de vue financier que sportif. Mbappé se serait notamment vu confier un rôle officieux de directeur sportif, ayant ainsi un droit de regard sur le mercato du PSG et les futures recrues.

« C'était une discussion très cool avec Kylian »

Et Kylian Mbappé s’est investi sur ce mercato estival du PSG. Le numéro 7 parisien espérait ainsi la venue de plusieurs joueurs, qui ne sont toutefois pas venus. Mbappé a notamment tenté sa chance avec Aurélien Tchouaméni, comme l’a révélé à France Football celui qui a finalement le Real Madrid : « Mbappé a-t-il tenté de me dévier de ma trajectoire ? À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire. (…) Pendant la sélection de juin, où c'était acté qu'il allait rester, il me chambrait avec « Presko » (Presnel Kimpembe) : « Allez, faut que tu viennes aussi (au PSG) ! » Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça ».

Tchouaméni, mais pas que…

Mais il n’y avait pas qu’Aurélien Tchouaméni dans le viseur de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Luis Campos rêvait d’une arrivée de Bernardo Silva et cela n’aurait pas déplu au joueur du PSG de retrouver son ancien coéquipier de l’AS Monaco. De même, Mbappé s’attendait également à l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le transfert de Robert Lewandowski était ainsi espéré par le natif de Bondy ainsi que l’arrivée de Marcus Rashford. Aucun n’a finalement rejoint le PSG.