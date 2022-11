Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Au Brésil, on craint le pire pour le transfert de Gerson

Publié le 12 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Ecarté par Igor Tudor, Gerson joue très peu cette saison et devrait quitter l'OM dans les prochains jours. L'ancien joueur de l'AS Roma est attendu à Flamengo pour y faire son retour, mais du côté du Brésil, on semble divisé sur ce transfert compte tenu de la concurrence au sein du club carioca.

Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli, Gerson ne joue quasiment plus depuis la nomination d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. Une situation qui va engendrer un transfert pour le milieu de terrain brésilien qui devrait faire son retour à Flamengo dans les prochains jours. Mais selon le journaliste brésilien Ricardo Martins, Gerson pourrait rapidement déchanter.

Gerson barré par la concurrence à Flamengo ?

« À Palmeiras, Gerson remplacerait Scarpa. Il serait titulaire indiscutable au sein du club. Si je suis Gerson et que je reçois la même proposition de Palmeiras et de Flamengo, sans penser au passé et au cœur, je jouerais pour Palmeiras. Je pense que Vidal est un meilleur joueur que Gerson, et il y en a un autre qui est venu du Chili, Pulgar. Il y a beaucoup de joueurs de milieu de terrain, non ? Mais même avec le départ de Gomes, vous aurez toujours Thiago Maia, Vidal et Pulgar. Les fans peuvent se mettre en colère, mais il n'y a pas de place pour Gerson aujourd'hui. Peut-être qu'il peut obtenir une place parmi les 12 sur le banc », assure-t-il au micro de TNT Sports avant que son confrère Bruno Formiga n'en rajoute une couche.

«Il n'y aura pas de place»