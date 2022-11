Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour son avenir, Mauro Icardi brouille les pistes

Publié le 12 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Mauro Icardi a été prêté par le PSG lors de la dernière intersaison à Galatasaray. En cas de ressources financières suffisantes, le club turc a affirmé par le biais de son président qu’il conserverait l’attaquant du PSG. Mais l’Argentin garderait une porte ouverte.

En perte de vitesse au PSG, Mauro Icardi a quitté le club de la capitale lors de la dernière ligne droite du mercato. Pour l’international, direction Galatasaray par le biais d’un prêt d’une saison. Se pourrait-il que le Paris Saint-Germain puisse définitivement se débarrasser de Mauro Icardi ?

«Galatasaray pourra effectuer le transfert»

Dursun Özbek, président de Galatasaray, a dernièrement fait savoir qu’il pourrait prendre la décision de conserver Mauro Icardi pour une période plus importante si les conditions financières étaient réunies pour qu’un transfert. « Si Galatasaray est financièrement capable et qu’il y a un désir de le vendre et si les conditions sont réunies, alors Galatasaray pourra effectuer le transfert ».

Icardi conserve sa propriété à Paris