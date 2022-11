Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal surprenant envoyé par le clan Icardi ?

Publié le 11 novembre 2022 à 17h10

Axel Cornic

Actuellement prêté à Galatasaray, Mauro Icardi semble enfin retrouver peu à peu son niveau et surtout le chemin des buts. De bon augure pour un Paris Saint-Germain qui souhaite s’en débarrasser depuis près d’un an, mais qui ne semble pas être à l’abri d’un retour surprise.

La Turquie réussit enfin à Mauro Icardi. Après un début de saison morose alimenté surtout par des nouvelles frasques extra-sportives, l’attaquant a marqué un doublé lors du choc entre Galatasaray et Besiktas, où il a été aligné titulaire. Suffisant pour relancer sa carrière ?

Galatasaray prêt à garder Icardi ?

En tout cas, du côté d’Istanbul on a envoyé un premier message qui n’a pas dû déplaire au PSG, qui aimerait bien trouver une solution pour Mauro Icardi. « Si Galatasaray est financièrement capable et qu’il y a un désir de le vendre et si les conditions sont réunies, alors Galatasaray pourra effectuer le transfert » a tout récemment déclaré Dursun Özbek, président de Galatsaray.

Icardi garde un pied à terre à Paris