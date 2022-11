Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a tenté un gros coup sur le mercato

Publié le 12 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

En échec sur le dossier Milan Skriniar, Luis Campos s'était retrouvé dans l'obligation d'explorer de nouvelles pistes sur le mercato. Alors, le Portugais avait ouvert le dossier menant à Mohamed Simakan et lorsque l'on voit le début de saison canon du jeune français, le PSG peut avoir des regrets. C'est le joueur lui-même qui a confirmé les contacts entre les deux parties.

Dans l'impasse la plus totale avec Milan Skriniar, Luis Campos souhaitait à tout prix recruter un défenseur central. Le nom de Mohamed Simakan avait été sorti dans la presse, sans pour autant que le conseiller sportif du PSG en parle. Dernièrement, le Marseillais de naissance a révélé avoir discuté avec le PSG pour un transfert.

« Luis Campos a parlé avec mes agents »

Dans un entretien accordé à L'Equipe , l'une des révélations de ce début de saison est revenu sur son été agité. Mohamed Simakan a avoué avoir été contacté par le PSG : « Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant. Moi, je suis sur ma lancée et le but, c’est d’arriver à être un grand joueur. Je travaille pour l’être. Pour ça, il faut savoir prendre ses responsabilités à chaque match, être un leader tactique et mental pour l’équipe. Et il faut faire ça dans les plus grands clubs du monde. Non, franchement, je ne me considère pas comme un grand joueur encore. » Une sage décision qui lui réussit plutôt bien au vu de son début de saison tonitruant qui aurait pu l'emmener au Qatar avec les Bleus . Luis Campos retentera certainement sa chance avec lui car ses performances récentes impressionnent.

Simakan, la révélation du début de saison

Formé dans l'axe de la défense, c'est au poste de piston droit que Mohamed Simakan se révèle avec le RB Leipzig depuis le début de la saison. En 19 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 3 fois et a délivré 5 passes décisives. Il est le défenseur le plus décisif d'Europe cette saison. A seulement 22 ans, sa cote ne cesse de monter et Campos devra faire face à une énorme concurrence s'il souhaite retenter sa chance.