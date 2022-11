Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta se lâche sur le retour de Messi à Barcelone

Publié le 13 novembre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est dans le viseur du FC Barcelone, qui serait emballé par l'idée de boucler son retour pour 0€. Interrogé ce dimanche matin, Joan Laporta a d'ailleurs ouvert clairement la porte à la Pulga. De son côté, le PSG a déjà lancé les hostilités pour prolonger son numéro 30, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longs mois avec Joan Laporta pour prolonger. Toutefois, le vétéran argentin de 35 ans n'a pas réussi à trouver un accord avec le président du Barça. Parti librement et gratuitement du Camp Nou, Leo Messi a décidé de poser ses valises à Paris. En effet, la Pulga a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG.

«Leo sait que le Barça sera toujours sa maison»

Alors qu'il est dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi va partir librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et pour éviter ce terrible scénario, Luis Campos est déjà passé à l'action. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG a lancé les discussions avec le clan Messi pour un renouvellement de bail. Toutefois, le FC Barcelone est en embuscade sur ce dossier.

«Il a un contrat en vigueur avec un club européen»