Transferts - Real Madrid : Une réunion décisive est fixée pour le mercato de Benzema

Publié le 14 novembre 2022 à 01h45

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Karim Benzema quittera le Real Madrid librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour ne pas voir son numéro 9 et capitaine partir à l'été 2023, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti auraient programmé une réunion avec lui après la Coupe du Monde au Qatar.

Arrivé de l'OL à l'été 2009, Karim Benzema pourrait claquer la porte du Real Madrid après 13 saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, le buteur français de 34 ans partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Karim Benzema prolongé grâce au Ballon d'Or ?

Consciente de la situation, la direction du Real Madrid aurait prévu de passer à l'action. En effet, les hautes sphères merengue auraient l'intention de rencontrer Karim Benzema après la Coupe du Monde au Qatar.

Une réunion entre le Real et le clan Benzema après le Mondial