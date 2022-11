Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confidence de Pochettino sur l’avenir de Mbappé

Publié le 12 novembre 2022 à 21h00

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait être susceptible de quitter le PSG seulement un an après y avoir prolongé son contrat, courant à présent jusqu’en juin 2025. Ex-entraîneur du Français, Mauricio Pochettino n’a jamais conseillé Mbappé et ne devrait pas le faire, en raison de l’omniprésence de son entourage dans sa prise de décision.

Mauricio Pochetttino n’est plus, depuis la fin de la saison dernière, l’entraîneur du PSG où il a pu côtoyer l’espace d’un an et demi Kylian Mbappé. Dans ce laps de temps, le champion du monde tricolore n’a cessé de faire parler sur, mais également en dehors du terrain. En effet, alors que son ancien contrat au PSG arrivait à expiration en juin dernier, le nom de Mbappé a quotidiennement été lié au Real Madrid.

Mbappé a snobé le Real Madrid et met une nouvelle fois le feu au marché

D’ailleurs, le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge pour qu’il devienne la nouvelle tête d’affiche du club merengue et tout cela, en arrivant soit par le biais d’un transfert à l’été 2021 ou libre de tout contrat à la dernière saison. Finalement, Mbappé a fait le choix de prolonger son contrat qui court à présent jusqu’en juin 2025. Mais il semblerait que Kylian Mbappé regrette sa décision et qui verrait d’un bon oeil un départ du PSG dans les prochains mois.

L’aveu de Pochettino sur l’entourage de Mbappé