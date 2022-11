Foot - PSG

PSG : Après leur divorce, Wanda Nara fait une sortie étonnante sur Mauro Icardi

Publié le 14 novembre 2022 à 07h00

Quelques mois après son départ du PSG, Mauro Icardi flambe enfin à Galatasaray. L’attaquant argentin empile les buts… tandis que sa relation avec Wanda Nara fait encore parler. Même s’ils sont en train de divorcer, son ex agent l’a félicité sur Instagram après son dernier but.

Le feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi est loin d’être terminé. Même si l’international argentin a quitté le PSG pour Galatasaray, sa folle histoire avec Wanda Nara continue d’agiter le club de la capitale qui suit cette relation tumultueuse de loin. Après plusieurs rebondissements, le couple aurait décidé de divorcer une bonne fois pour toute. Dans le même temps, Wanda Nara a annoncé qu’elle ne souhaitait plus représenter Mauro Icardi.

« Je n’ai aucune envie de revenir en arrière »

« J'ai pensé que ce n'était pas bien pour moi d'être la représentante d'Icardi maintenant et j'ai mis fin à mon contrat avec Galatasaray. Il est heureux en Turquie. Il a retrouvé le chemin du but et c’est tout ce qu’il sait faire, tout ce qu’il aime. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur du monde, la paix ainsi que la tranquillité, mais pour le moment je n’ai aucune envie de revenir en arrière », a annoncé la désormais ex-agent de l’attaquant prêté par le PSG. Une décision qui prend tout son sens vu la relation entre les deux. « A un moment nous avons commencé à se disputer et il n’y avait plus de paix à la maison. Pour les enfants j’ai décidé de tout arrêter », expliquait récemment Wanda Nara.

Wanda Nara a félicité Mauro Icardi