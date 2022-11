Foot - PSG

PSG : En pleine polémique, Wanda Nara lâche ses vérités sur son clash avec Icardi

Publié le 8 novembre 2022 à 07h30

Axel Cornic

Wanda Nara a fait un retour médiatique tonitruant à la télévision italienne, multipliant les émissions dans lesquelles elle aborde en long et en marge sa relation avec Mauro Icardi. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne partage plus sa vie, mais la show-girl argentine reste taux commandes de sa carrière en tant qu’agent.

Depuis un an, Mauro Icardi a plus fait parler de lui pour ses frasques extra sportives que pour ses prestations sur le terrain. Son histoire d’amour avec Wanda Nara est devenue un véritable feuilleton, qui se serait finalement soldé par une séparation à la fin de l’été 2022.

« Nous ne sommes plus ensemble depuis deux mois »

Invité de l’émission Verissimo , Wanda Nara s’est exprimée au sujet de Mauro Icardi, confirmant une séparation actée depuis deux mois. « Nous ne sommes plus ensemble depuis deux mois, mais il y a encore peu j’étais avec lui au téléphone. Nous avons cinq enfants ensemble, il reste très présent pour eux » a-t-elle expliqué. « A un moment nous avons commencé à se disputer et il n’y avait plus de paix à la maison. Pour les enfants j’ai décidé de tout arrêter ».

« J’ai découvert des choses qui ne m’ont pas plu et c’est à partir de là que tout a changé »

La pomme de la discorde semble être une actrice argentine, avec laquelle Mauro Icardi aurait vraisemblablement entretenu une relation. « J’ai découvert des choses qui ne m’ont pas plu et c’est à partir de là que tout a changé. Mauro m’a dit toute la vérité, je n’ai pas eu besoin d’aller chercher ailleurs » a poursuivit Wanda Nara, apportant un démenti concernant une supposée relation avec le rappeur L-Gante. « C’est juste un collègue. On m’a appelé pour faire un shooting pour une ligne de vêtements. Il n’y rien entre nous ».

