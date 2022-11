Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un énorme message avant la Coupe du monde

Publié le 7 novembre 2022 à 09h30

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Neymar affiche une forme étincelante. Le Brésilien est brillant avec le PSG, de bon augure pour le Brésil avant la Coupe du monde. D’ailleurs, Tite n’a pas manqué de saluer l’implication du joueur de 30 ans dans sa préparation avant le Mondial. Le sélectionneur s’attend à un Neymar redoutable au Qatar.

Contrairement à la saison dernière, Neymar est en pleine forme depuis le début de l’exercice 2022-2023. La star du PSG enchaîne les bonnes performances et est plus affuté que jamais (15 buts et 12 passes décisives en 19 matchs). Si le Brésilien est en pleine possession de ses moyens, c’est sans doute grâce à sa préparation lors de l’intersaison. Régulièrement touché par les blessures ces dernières années, Neymar n’a voulu prendre aucun risque et voulait être prêt pour le Mondial. Il a donc commencé à se préparer pendant les vacances. Une attitude que Tite, le sélectionneur du Brésil, loue fortement.

PSG : Neymar lâche un message de taille avant la Coupe du Monde https://t.co/CIUa5dItaV pic.twitter.com/ZuDZq9FMNP — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

«Il a cette conscience de la préparation»

« Il a fait une préparation individuelle avec sa conscience de commencer à se préparer pendant ses vacances, à Mangaratiba , explique Tite au micro de Globo Esporte . Ricardo Rosa, son préparateur physique personnel, a donné toutes ces conditions. Le PSG a fourni cette condition pour accélérer tout ce processus. Mais c'est fondamentalement sa capacité à vouloir se préparer individuellement. La volonté de gagner est une chose. Les athlètes de haut niveau, les gens qui atteignent le haut niveau, tout le monde a cette capacité. Mais la question est: voulez-vous vous préparer? Lorsque vous vous préparez à l'avance, vous récoltez ce qui a été fait en préparation. »

«Un athlète bien préparé sera moins sujet aux blessures»

Tite a ensuite poursuivi : « Ce dévouement paie au regard de son nombre de buts et de passes décisives. Il y a ces actions où vous avez cette clairvoyance, cette réflexion rapide et cette exécution. Nous pouvons voir quand l'athlète pense vite et exécute vite. Certains sportifs maintiennent cette extraordinaire vitesse de raisonnement, mais avec l'âge, il y a un retard d'exécution. On peut voir quel genre d’action va se passer et le défenseur aussi. Celui qui arrive à garder le talent et - si le physique répond - fait des choses qui finissent par surprendre quand il y a cette harmonie. »

«Le joueur le plus rapide, le plus léger, le plus agile pourra éviter la faute de l'adversaire»