PSG : La punchline de Christophe Galtier sur Neymar

Publié le 6 novembre 2022 à 16h30 - mis à jour le 6 novembre 2022 à 16h30

Thomas Bourseau

De par ses performances XXL depuis le début de la saison, Neymar ne cesse de faire parler de lui. Les observateurs, ses coéquipiers et son coach du PSG, à savoir Christophe Galtier sont tous unanimes concernant le niveau du Brésilien. Au point où Galtier affirme que Neymar n’a jamais été aussi performant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

Insaisissable, irrésistible, décisif… Neymar est en pleine forme depuis le début de la saison après un exercice délicat au cours duquel il s’est même fait siffler par son propre public du Parc des princes en mars dernier après l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Après avoir été annoncé sur le départ à la dernière intersaison en ayant au passage fait part de sa volonté de poursuivre au PSG, Neymar est revenu avec une détermination sans pareille, en attestent ses 15 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain cette saison.

Pour Galtier, Neymar n’a jamais été aussi fort au PSG

Après la victoire du PSG sur la pelouse de Lorient ce dimanche après-midi (2-1), Christophe Galtier a été invité à s’exprimer sur la bonne forme de Neymar, auteur d’un but et d’une passe décisive pour Danilo Pereira. Pour l’entraîneur du PSG, le Brésilien n’a jamais été aussi fort depuis son arrivée dans la capitale en 2017.

«Ney’ joue pour l’équipe»