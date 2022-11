Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos rêve d’un crack, son transfert fixé à 65M€ ?

Publié le 7 novembre 2022 à 07h10

Pierrick Levallet

Étincelant depuis le début de saison, Mykhaylo Mudryk s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le joueur de 21 ans aurait notamment attisé l’intérêt de Luis Campos, qui souhaiterait le faire venir au PSG. Toutefois, le Shakhtar Donetsk n’a pas l’intention de le brader. Et le club ukrainien aurait fixé un montant minimum pour le transfert de l’ailier gauche.

Rayonnant en Ligue des champions malgré l’élimination du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk s’est fait remarquer par les plus grands clubs européens. L’ailier gauche de 21 ans aurait notamment tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui aimerait le faire venir au PSG. Toutefois, le Shakhtar Donetsk ne compterait pas vraiment le brader sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le transfert de ce crack https://t.co/DGpfN8V7kJ pic.twitter.com/rtm4Bm5xlr — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

«Le Shakhtar Donetsk veut plus de 60-65M€»

Ainsi, Fabrizio Romano a révélé pour CaughtOffside que le club ukrainien attendrait une certaine somme minimum pour vendre Mykhaylo Mudryk : « Le Shakhtar Donetsk veut plus de 60-65M€ pour le vendre maintenant et ce n'est pas facile. La course est ouverte, si Arsenal le veut vraiment, ils doivent agir rapidement. »

Un transfert dès janvier pour Mudryk ?