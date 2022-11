Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le transfert de ce crack

Dans les petits papiers de Luis Campos, le conseiller football du PSG aimerait attirer Mykhaylo Mudryk à Paris. Mais c’est sans compter la forte concurrence avec plusieurs clubs de Premier League. Malgré l’élimination de Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, le club ukrainien serait toujours ouvert à son départ en janvier, mais à un certain prix.

A seulement 21 ans, Mykhaylo Mudryk affole les plus grands clubs européens, dont le PSG. Alors que Luis Campos aimerait fortement attirer le jeune ailier ukrainien, le conseiller football du club de la capitale reçoit une bonne nouvelle de la part du Shakthar Donetsk.

Shakhtar's position on Mykhaylo Mudryk hasn't changed after #UCL elimination. Club always open (and to an extent anticipating) a January sale. Mudryk's been told he can leave for right price but they'll be no cut-price sale. Valuation has gone up after impressive #UCL showings.