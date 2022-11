Foot - Mercato

Mercato : Zidane dans une impasse pour son retour

Publié le 4 novembre 2022 à 12h20 - mis à jour le 4 novembre 2022 à 12h56

Arnaud De Kanel

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé de banc. Récemment, il a de nouveau clamé son intention de revenir entrainer une équipe. Un temps annoncé au PSG, c'est finalement Christophe Galtier qui lui avait ravi le poste. Ainsi, peu de solutions s'offrent à lui.

C'est un Zinédine Zidane heureux et reposé qui s'était présenté au Théâtre du Chatelet pour remettre le Ballon d'Or à Karim Benzema. Une semaine plus tard, lors d'une cérémonie organisée au musée Grévin pour inaugurer sa statue de cire, il a avait annoncé que son retour serait pour bientôt : « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite. » Or, les offres risquent de manquer à l'appel.

Quelles solutions pour Zidane ?

Si l'on fait un tour des plus grandes équipes européennes, peu de postes sont disponibles. En Angleterre, seule la place de Jurgen Klopp à Liverpool peut être fragilisée, et encore, il garde la confiance de ses dirigeants. En France, le PSG vient de recruter Christophe Galtier et l'OM n'a pas les moyens pour recruter Zizou . En Espagne, la seule destination envisageable est le Real Madrid mais une fois encore, Carlo Ancelotti est très bien en place. En Allemagne, aucune rumeur n'envoie le champion du monde 98 dans un club. La porte qui pourrait s'ouvrir à lui viendrait de la Juventus, club dans lequel il a joué et qui traverse une période très compliquée. Mais là encore, Massimiliano Allegri a la confiance d'Andrea Agnelli. Et puis même si le poste venait à se libérer, l'objectif de Zidane, c'est les Bleus .

Zidane futur successeur de Deschamps ?

« J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait-il dans un entretien accordé à L’Equipe . A l'issue du Mondial, Didier Deschamps devra discuter avec Noel Le Graet au sujet d'une prolongation. Et une fois n'est pas coutume, ça semble compliqué pour Zidane puisque le président de la FFF donne la priorité à son sélectionneur actuel. « On se verra après le Mondial et on parlera. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde. S'il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire » avait affirmé Le Graet dans un entretien au Parisien . De quoi clore le débat ?

