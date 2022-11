Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fixe un rendez-vous avec le clan Messi

Publié le 4 novembre 2022 à 11h30

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi approche à grand pas et selon nos informations, Luis Campos a déjà préparé le terrain pour sa prolongation de contrat. Au sein du Paris Saint-Germain on souhaiterait d’ailleurs essayer de boucler ce dossier le plus vite possible, alors que de son côté le septuple Ballon d’Or voudrait plutôt prendre son temps.

Après une première saison décevante, on voit enfin le véritable Lionel Messi au PSG. Avec douze buts toutes compétitions confondues, l’Argentin a déjà dépassé son total de la saison dernière et à 35 ans, il ne semble pas du tout vouloir raccrocher les campons pour le moment.

Mercato - PSG : Lionel Messi prépare une surprise pour le Qatar https://t.co/7U0QMXzBFe pic.twitter.com/8xXPtssDgb — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Campos est déjà au travail

C’est exactement la même volonté que le PSG, qui souhaite garder encore quelques temps Lionel Messi. Nous vous avons ainsi révélé sur le10sport.com que Luis Campos est en train de préparer le terrain pour la prolongation de La Pulga , dont le contrat se termine en juin prochain. Les discussions salariales n’ont pas encore été ouvertes, mais cela ne devrait pas tarder.

Le PSG aimerait le rencontrer avant la Coupe du monde

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG souhaiterait rencontrer Lionel Messi et son entourage avant son départ vers le Qatar, pour la Coupe du mode 2022. Les dirigeants parisiens voudraient trouver un semblant d’accord avec le joueur, afin d’éviter toute surprise pour janvier, lorsqu’il pourra s’engager librement avec d’autres clubs.

Messi ne veut aucune distraction