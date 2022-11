Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une énorme bombe sur le mercato relance l’avenir de Messi

Publié le 4 novembre 2022 à 09h00

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi aura bientôt un choix crucial à faire pour son avenir, alors que le PSG souhaite d’ores et déjà parvenir à un accord pour sa prolongation comme vous l’a indiqué le10sport.com. De son côté, le FC Barcelone rêverait également de rapatrier l’Argentin, et le départ de Gerard Piqué pourrait être d’une grande aide.

Après avoir connu une année très difficile au PSG, Lionel Messi parvient à enchaîner les bonnes prestations dans la capitale, incitant l’état-major parisien à vouloir le conserver. Comme annoncé par le10sport.com, le PSG a entamé les premières démarches pour la prolongation de Messi, libre en fin de saison, mais une menace de taille est présente dans ce dossier.

Laporta n’a pas oublié Messi

Une menace bien connue puisqu’il s’agit du FC Barcelone. L’ancien club de Lionel Messi souhaiterait rapatrier son ancienne star afin de lui permettre de finir sa carrière du côté du Camp Nou. Pour autant, le Barça n’a pas réglé tous ses problèmes financiers et doit assainir ses comptes avant d’envisager le retour de Messi. Selon les récentes informations d’ El Periodico , le FC Barcelone mise sur le départ de ses gros salaires - à l'instar de Jordi Alba et de Gerard Piqué, pour faciliter l’arrivée de La Pulga , et une première sortie majeure est déjà à signaler.

