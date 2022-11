Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar face à une menace inattendue pour Lionel Messi

Publié le 4 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Engagé jusqu’en juin prochain avec le PSG qui cherche à prolonger au plus vite son contrat, Lionel Messi va donc avoir un choix décisif à faire dans les mois à venir. Et dans ce feuilleton, le Qatar se retrouver plus que jamais menacé par une franchise… de MLS !

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a amorcé depuis déjà plusieurs semaines les discussions avec l’attaquant argentin à cet effet, mais le conseiller sportif du PSG n’est pas seul sur le coup.

L’Inter Miami veut Messi

À en croire les dernières tendances, l’Inter Miami, franchise américaine appartenant en partie à David Beckham, est déjà positionnée pour tenter de récupérer gratuitement le numéro 30 du PSG à l’été 2023. Et un élément pourrait plomber le PSG dans ce dossier.

Le clan Messi ok pour Miami ?