Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi réclame une recrue de Luis Campos

Publié le 4 novembre 2022 à 09h15

Thibault Morlain

Arrivé lors du dernier marché des transferts au PSG en provenance de Valence, Carlos Soler doit faire face à une énorme concurrence au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Si l'aventure parisienne n'est pas simple pour l'Espagnol, des premières rumeurs commencent déjà à apparaitre à propos de son avenir. Et voilà que Soler est notamment envoyé... au FC Barcelone.

Le dernier jour du mercato, Luis Campos a réalisé un ultime coup avec le transfert de Carlos Soler. A 25 ans, l'Espagnol a quitté Valence, son club formateur, afin de relever un nouveau défi. Le milieu de terrain est ainsi sorti de sa zone de confort et voilà qu'il se retrouve aujourd'hui en difficulté. Face à une énorme concurrence au PSG, Soler dispose d'un temps de jeu réduit. De quoi déjà ouvrir la porte à un départ en janvier ?

Mercato - PSG : Prolongation, transfert... Messi a lâché une réponse à Campos https://t.co/cjRoaNtst5 pic.twitter.com/GrSaeNyfaR — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Soler prêté à Barcelone ?

Au FC Barcelone, on ne manquerait en tout cas pas une miette de ce qui se passe avec Carlos Soler au PSG. Et les Blaugrana envisageraient de profiter de la situation. Ainsi, comme révélé par Ok Diario , Xavi aurait réclamé à sa direction d'obtenir le prêt de l'ancien joueur de Valence.

La demande de Xavi

Pour rappel, Carlos Soler était déjà dans le viseur du FC Barcelone l'été dernier. Si l'Espagnol a finalement rejoint le PSG, voilà donc qu'il aurait une nouvelle opportunité de filer au Camp Nou. Conscient de la nécessité de renforcer l'effectif du Barça cet hiver pour affronter les défis de la seconde partie de saison, Xavi attendrait donc Carlos Soler. A suivre...