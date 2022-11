Foot - Mercato

Messi, Zidane, Neymar… Toutes les infos mercato du 4 novembre

Publié le 4 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Messi déjà prêt à recaler Barcelone ?

Alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration en juin prochain au PSG, la presse étrangère continue de s'affoler sur ce feuilleton. La Gazzetta dello Sport consacre un large dossier au cas Messi ce vendredi et annonce que l'attaquant argentin espère réaliser un grand Mondial au Qatar pour se retrouver en position de force en janvier dans ses négociations avec le PSG. Le média italien précise par ailleurs que Messi aurait déjà écarté l'idée d'un retour au FC Barcelone l'été prochain, et confirme le vif intérêt de l'Inter Miami. La franchise de MLS aurait bel et bien l'intention de tenter sa chance dans les mois à venir avec le numéro 30 du PSG.



PSG : Barcelone espère Messi grâce au départ de Piqué

Gerard Piqué ayant annoncé jeudi qu'il avait décidé de prendre sa retraite, le FC Barcelone pourrait utiliser cette bombe lâchée par son défenseur espagnol dans l'opération Messi ! Selon Sport , grâce aux économies qui seront réalisées dans les prochains mois avec le départ de Piqué, le Barça espère pouvoir faire revenir l'attaquant argentin du PSG, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain.



Zidane et l'équipe de France, c'est déjà réglé ?

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG l'été dernier, Zinedine Zidane s'apprête à boucler son retour en France, mais pas au sein du club de la capitale. Le journaliste espagnol Sergio Valentin révèle en effet que l’ancien entraîneur du Real Madrid sera nommé sélectionneur de l’équipe de France juste après la Coupe du monde, et ce peu importe le scénario pour les Bleus dans ce Mondial au Qatar.



OM : Sampaoli veut relancer Gerson au FC Séville

Annoncé sur le départ à l'OM pour le mercato de janvier, Gerson pourrait retrouver une vieille connaissance... Selon le journaliste Rudy Galetti, Jorge Sampaoli, qui était à l'origine du transfert du milieu de terrain brésilien à l'OM à l'été 2021 et en avait fait l'un de ses hommes forts la saison passée, envisagerait de le récupérer au FC Séville cet hiver pour le relancer. Et une offre serait déjà en préparation au sein du club andalou pour Gerson.



