Mercato - Real Madrid : C'est terminé pour l'OL, Benzema vend la mèche pour son avenir

Publié le 4 novembre 2022 à 17h00

Alors que Karim Benzema s'approche de la fin de sa carrière, les supporters de l'OL rêvent d'un retour de l'enfant prodigue. Ces dernières, ils avaient repris espoir suite à une déclaration ambiguë du Ballon d'Or 2022. Mais ce vendredi, l'international français a mis les choses au clair sur son avenir et sur son club formateur.

Karim Benzema est un homme fidèle. Agé aujourd'hui de 34 ans, il n'a connu que deux équipes au cours de sa carrière : l'OL et le Real Madrid. Formé à Lyon, le buteur avait décidé de s'envoler vers l'Espagne après que Florentino Perez ait fait le voyage jusqu'à Bron pour le rencontrer. Présent au Real Madrid depuis 2009, Benzema a réussi à gravir les échelons, jusqu'à devenir l'une des légendes de la formation. Véritable leader, il a reçu la récompense individuelle suprême, le Ballon d'Or. Alors qu'il brille en Liga, certains supporters de l'OL rêvent d'un retour en France.

Benzema avait ouvert la porte à l'OL

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Karim Benzema avait déjà été questionné sur un possible retour à l'OL. « Je reste sur ce que j'ai dit. Le football, c'est difficile, je ne suis plus trop jeune, je pense que c'est mieux de laisser la place aux jeunes. Et il y a beaucoup de bons jeunes à Lyon. Si j'ai l'occasion de revenir travailler à Lyon, ce serait avec grand plaisir, pour moi, Lyon, c'est tout » avait confié l'international français.

« J’ai fait ce que j’avais à faire à Lyon »

Mais lors d'un entretien au Youtubeur Zack Nani, Karim Benzema a confirmé que ce ne serait pas en tant que joueur. « Un retour à l’OL ? J’ai laissé une belle image à Lyon. Il faut que ça reste comme ça. Je suis passé à Lyon, j’ai fait ce que j’avais à faire. Même si l’OL reste mon club de cœur. Si je peux retourner à Lyon, un jour, avec plaisir » a lâché le joueur.

