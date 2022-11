Foot - Mercato

Mercato : Après sa déclaration fracassante, le grand retour de Zidane est annoncé

Publié le 4 novembre 2022 à 08h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane a récemment confié qu’il reviendrait prochainement sur un banc. Ce jeudi, la presse espagnole a annoncé qu’il prendrait les rênes de l’équipe de France juste après la Coupe du monde. Ce qui ne rejoint pas forcément les déclarations récentes de Noël Le Graët…

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane profite de son temps libre. Si son nom a circulé un peu partout, dont au PSG, il a préféré refuser pour privilégier l’équipe de France, son rêve ultime, comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. « J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait-il dans un entretien accordé à L’Equipe .

Zidane sélectionneur juste après la Coupe du monde ?

La récompense serait proche pour Zinédine Zidane. D’après les informations de Sergio Valentin, journaliste espagnol, l’ancien entraîneur du Real Madrid devrait être nommé sélectionneur de l’équipe de France juste après la Coupe du monde. Ce qui pourrait être directement lié à la dernière déclaration de Zinédine Zidane sur son avenir. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite », reconnaissait le champion du monde 98.

Noël Le Graët n’oublie pas Didier Deschamps