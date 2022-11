Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça face à un énorme dilemme pour le transfert de Messi ?

Publié le 4 novembre 2022 à 11h15

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de rapatrier Lionel Messi, le FC Barcelone peut reprendre espoir dans ce dossier grâce au départ de Gerard Piqué, permettant au club culé de disposer d’une marge de manœuvre plus importante sur le mercato. Cependant, Joan Laporta aurait d’autres pistes en tête pour renforcer l’effectif de Xavi en janvier.

Comme indiqué par le10sport.com, le PSG n’a pas l’intention de lâcher Lionel Messi à la fin de la saison lorsque le contrat de l’Argentin arrivera à son terme. Les premières démarches ont été entamées pour la prolongation du septuple Ballon d’Or, qui désire se focaliser sur la Coupe du Monde avant de trancher sur son avenir. De quoi laisser du temps au FC Barcelone, désireux de récupérer son ancienne star.

Le départ de Piqué permet au Barça de rêver de Messi

Selon la presse catalane, le FC Barcelone n’a pas oublié Lionel Messi et souhaiterait récupérer son ancien attaquant à la fin de son engagement avec le PSG. D’ailleurs, le départ acté de Gerard Piqué permet à l’écurie blaugrana de reprendre espoir, puisque Joan Laporta disposera d’une marge de manœuvre plus importante sur le mercato sans le salaire XXL du défenseur espagnol. Mais le Barça en profitera-t-il pour se focaliser sur le dossier Messi ?

Transferts - PSG : Lionel Messi a une certitude pour son avenir https://t.co/WNzMJCuuwA pic.twitter.com/PrwBjCUMtA — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Laporta prêt à miser sur d’autres joueurs en janvier ?