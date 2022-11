Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prépare une surprise pour le Qatar

Publié le 4 novembre 2022 à 08h45

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi se retrouve à un tournant de sa carrière et selon nos informations le Paris Saint-Germain prépare actuellement le terrain pour une prolongation. Pour le moment, le septuple Ballon d’Or semble toutefois concentré uniquement sur la Coupe du monde… avec une idée derrière la tête !

C’est l’un des gros dossiers du moment. Enfin performant avec le PSG après une première saison compliquée, Lionel Messi approche à grands pas de la fin de son contrat. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les propriétaires du club ont chargé Luis Campos de boucler ce dossier, mais l’Argentin semble avoir d’autres priorité pour le moment.

Messi veut la Coupe du monde

Dans seulement quelques jours, Lionel Messi disputera en effet ce qui pourrait être la dernière Coupe du monde de sa carrière. Pour définitivement laisser sa trace dans l’histoire du football, il semble déterminé à aller le plus loin possible avec l’Argentine et remporter un titre qui lui a échappé en juillet 2014 face à l’Allemagne (1-0).

Pour mieux négocier avec le PSG ?