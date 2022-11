Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment ce transfert de Campos s’est débloqué

Publié le 7 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait un énorme dégraissage au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Plusieurs indésirables ont ainsi fait leurs valises parmi lesquels Idrissa Gueye. Si cela était loin d’être gagné initialement, le Sénégalais a fini par s’en aller pour retourner à Everton. Voilà pourquoi ce transfert s’est réalisé…

Le grand ménage a eu lieu au PSG cet été. Dès son arrivé, Luis Campos a souhaité se séparer de plusieurs joueurs. Et il a fini par réussir. Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi ont ainsi quitté le PSG. Et sur cette liste des départs, on retrouve aussi le nom d’Idrissa Gueye. Plus désiré au sein de l’effectif de Christophe Galtier, le Sénégalais est retourné en Premier League, s’engageant avec Everton.

Gueye n’avait pas prévu de partir

Pourtant, ce transfert d’Idrissa Gueye était loin d’être acquis pour le PSG. En effet, dans une récente interview pour les médias d’Everton, le Sénégalais a notamment expliqué qu’il ne souhaitait pas quitter le club de la capitale : « Il y avait d'autres opportunités, mais j'ai dit à mon agent de toutes les refuser. (…) J'avais une bonne période au PSG ».

