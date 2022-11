Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un calvaire continue pour Luis Campos sur le mercato

Publié le 7 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des priorités absolues du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar avait finalement été retenu par l’Inter Milan. Et alors que Luis Campos envisage toujours de faire venir le défenseur slovaque au Parc des Princes, ce dossier s’avère toujours aussi compliqué…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche du renfort au poste de défenseur central depuis cet été, et Luis Campos a multiplié les pistes à cet effet : Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) était la grande priorité à cet effet, mais d’autres options ont ensuite été étudiées en alternative, comme Evan Ndicka (23 ans, Eintracht Francfort), Mohamed Simakan (22 ans, RB Leipzig) ou encore Axel Disasi (24 ans, AS Monaco). En vain. Et ce feuilleton a été source de problème pour le PSG.

« Un grave problème pour nous »

En septembre dernier, sur RMC Sport, le conseiller sportif Luis Campos affichait de grands regrets sur ce fameux dossier du défenseur au PSG : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », indiquait Campos.

Skriniar toujours pisté, mais….