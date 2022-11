Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Icardi revit, grande nouvelle pour le mercato de Campos

Publié le 6 novembre 2022 à 23h00

Arthur Montagne

Prêté à Galatasaray au mois de septembre, Mauro Icardi a traversé des moments très compliqués. Néanmoins, son doublé contre Besiktas (2-1) pourrait tout relancer. L'Argentin est effectivement sous le charme du club stambouliote et ne cache pas sa joie. De quoi enfin entrevoir une solution pour l'avenir de Mauro Icardi ?

En toute fin de mercato durant l'été 2019, le PSG avait obtenu le prêt de Mauro Icardi qui n'était plus en odeur de sainteté à l'Inter Milan. Rapidement, l'Argentin a séduit par sa qualité face au but et son entente avec Kylian Mbappé et Neymar. Son option d'achat a donc été levée quelques mois plus tard et tout laissait penser qu'il serait le successeur d'Edinson Cavani, dont le contrat arrivait à échéance. Mais Mauro Icardi a finalement déchanté au point de devenir indésirable au PSG. C'est la raison pour laquelle il a été prêté à Galatasaray, et après des débuts poussifs, il semble enfin retrouver le sourire.

Icardi brille enfin

Double buteur contre contre Besiktas, Mauro Icardi a effectivement offert la victoire à son équipe dans le derby stambouliote (2-1). Et après le match, l'Argentin a savouré : « C'était un match important pour nous. On voulait gagner. Pour le leadership, pour le championnat, c'était très important de gagner ce match. On est content d'avoir gagné le derby. Je suis attaquant. Les ballons doivent venir à moi, je dois rencontrer le ballon. J'ai eu l'occasion deux fois et le but a été marqué. La troisième fois, le ballon a touché le poteau. Nous allons continuer dans cette voie. C'était vraiment important de célébrer cette victoire avec ces supporters. Nous étions très heureux. Nous avons célébré ensemble. Les supporters l'ont déjà mérité ! C'est bien d'avoir marqué 2 buts. C'est juste de la chance en fait . »

Un transfert à espérer pour le PSG ?

Une excellente nouvelle pour le PSG qui a prêté Mauro Icardi, sans option d'achat, dans l'espoir qu'il reprenne confiance et qu'il retrouve un bon niveau. Si cela se confirme, la cote de l'Argentin pourrait ainsi grandir sur le marché et permettre au PSG d'espérer un transfert en fin de saison alors que le contrat de Mauro Icardi court jusqu'en juin 2024.