PSG : Sorti de son calvaire, Carlos Soler interpelle Christophe Galtier

Publié le 14 novembre 2022 à 15h45

Amadou Diawara

Transféré lors du dernier mercato estival au PSG, Carlos Soler a vécu des débuts difficiles. Alors qu'il monte peu à peu en puissance à Paris, le milieu offensif espagnol a fait part de son immense bonheur. Dans le même temps, Carlos Soler a envoyé un message très fort à son entraineur Christophe Galtier.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Carlos Soler a quitté Valence pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il a signé un contrat de cinq saisons à Paris, soit jusqu'au 30 juin 2027, l'international espagnol a eu beaucoup de mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs.

Mais heureusement pour Carlos Soler, il a réussi à redresser la barre ; profitant du temps de jeu croissant que lui offre Christophe Galtier ces dernières semaines. Titularisé face à Auxerre ce dimanche après-midi (5-0), le milieu offensif de 25 ans a fait forte impression, y allant même de son but. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Carlos Soler s'est donc réjoui de son intégration enfin réussie au PSG, tout en faisant passer un gros message à Christophe Galtier, le coach du PSG.

