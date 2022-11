Foot - PSG

PSG : Avant le Mondial, Galtier lâche un gros message à Neymar

Publié le 13 novembre 2022 à 17h00

Thomas Bourseau

Neymar réalise une première partie de saison de grand standing avec le PSG et s’est donc préparé de la meilleure des manières pour son troisième Mondial avec le Brésil au cours duquel il a promis d’inscrire cinq buts. Christophe Galtier a souhaité le meilleur à Neymar pour cet évènement planétaire, mais pas seulement.

Avant la large victoire du PSG face à Auxerre ce dimanche midi (5-0), Neymar était parvenu à trouver le chemin des filets et à délivré une passe décisive lors de ses trois dernières apparitions sous le maillot du PSG. De quoi justifier son retour à son meilleur niveau. Cependant, le Brésilien n’a pas pu réitérer cette performance face à l’AJA et n’a même pas fini la dernière rencontre avec son club avant le Mondial au Qatar avec le Brésil.

Neymar pas décisif face à Auxerre

Dans la foulée de la victoire acquise par le PSG au Parc des princes ce dimanche face à l’AJ Auxerre (5-0) au cours de laquelle Neymar est sorti à la 75ème minute sans inscrire le moindre but ou délivrant la moindre passe décisive, Christophe Galtier s’est prononcé au sujet de la sortie du numéro 10 du PSG.

PSG : La nouvelle bombe de Neymar sur son avenir https://t.co/yY18Qds9nQ pic.twitter.com/On409Wg5oJ — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Le Brésilien est sorti en cours de match, Galtier lui souhaite une belle Coupe du monde