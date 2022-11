Foot - PSG

PSG : Ronaldo, Messi... Un dérapage de Pochettino sur la MNM ?

Publié le 13 novembre 2022 à 07h45

Axel Cornic

D’habitude assez discret, Mauricio Pochettino a livré un long entretien à Relevo ce samedi, dans lequel il aborde plusieurs sujets importants concernant son passage au Paris Saint-Germain. C’est le cas avec le trio offensif formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qu’il a dû gérer durant une saison.

Depuis l’arrivée de QSI, le poste d’entraineur du PSG est l’un des plus scrutés au monde. En plus de son travail tactique et technique, l’entraineur parisien doit en effet souvent composer avec un vestiaire empli d’égo. C’est devenu encore plus fort depuis l’arrivée de Lionel Messi...

« Pour le Barça, avoir Messi ou pour Madrid, avoir Cristiano, c'est une bénédiction »

Dans un entretien accordé à Relevo , Mauricio Pochettino ne s’est toutefois pas vraiment réjouit d’avoir Messi, Kylian Mbappé et Neymar à ses ordres. « Vous devez vous adapter en permanence car il y avait trop de grandeur. Pour le Barça, avoir Messi ou pour Madrid, avoir Cristiano, c'est une bénédiction » a expliqué l’ancien du PSG. « Mais lorsque vous mettez trop de joueurs qui ont tous besoin de leur place et d'être numéro un, il peut y avoir de la confusion ».

« Il y avait un penalty, et qui le prend ? Ce n'est même pas une décision de l'entraîneur »